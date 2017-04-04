واشنطن توقف تمويلها لصندوق الأمم المتحدة للسكان

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها قررت وقف التمويل الأميركي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويركز الصندوق عمله على تنظيم الأسرة إلى جانب قضايا صحة الأم والطفل في أكثر من 150 دولة.

وذكرت الوزارة في خطاب لبوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنها أوقفت التمويل لأن الصندوق «يدعم أو يشارك في إدارة برنامج للإجهاض والتعقيم القسري».

ويمثل القرار أول خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف تمويل للأمم المتحدة ومن المرجح أن تثير تساؤلات عن تأثير مثل هذا القرار على المنظمة الدولية التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر مانحيها.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان على موقعه الإلكتروني إنه يأسف لقرار الولايات المتحدة وقف تمويله، مضيفاً أن القرار يستند إلى «زعم خاطئ» بأن الصندوق يدعم الإجهاض والتعقيم القسري في الصين.

وتابع أن مهمة الصندوق هي «ضمان أن كل حمل مرغوب فيه وكل ولادة آمنة وإمكانات كل صغير مكفولة».