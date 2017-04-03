الاحتلال يعترف بعملية طعن فدائية وقعت في اللد

اعترف جهاز الشاباك اليوم الإثنين، بوقوع عملية طعن لمستوطنة صهيونية في مدينة اللد المحتلة قبل أسبوع نفذها شاب فلسطيني من مدينة الخليل.

وذكر الشاباك كما أشورد موقع « واللا » العبري، أن الطعن كان بدافع قومي ونفذه الشاب مالك إسماعيل يبلغ من العمر (19 عاماً) من سكان بلدة حلحول بالخليل، وجرى استجوابه واعترف أنه قام بطعن إمرأة يهودية بسكين كان يحمله

وكانت مستوطنة صهيونية في الأربعينات من عمرها تعرضت للطعن في شارع كتسنلسون في اللد قبل أسبوع وأصيبت بجراح متوسطة في القسم العلوي من جسمها وفقدت وعيها ونقلت إلى مستشفى « آساف هروفيه » لتلقي العلاج.

وأجرى الاحتلال تحقيقات في عملية الطعن وسط شبهات بأنها جنائية حتى توصل إلى خيوطها اليوم.