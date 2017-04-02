اشبيلية يتعادل ويخفق في استعادة للمركز الثالث

أخفق فريق إشبيلية، في استعادة المركز الثالث بعدما اكتفى بالتعادل سلبا مع ضيفه سبورتينغ خيخون، يوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يتمكن إشبيلية من استغلال أي من الفرص العديدة التي أتيحت له في الشوط الأول، على ملعب رامون سانشيس، واستمر الحال على المنوال نفسه في الشوط الثاني، مع سيطرة صاحب الارض بنسبة كبيرة على المجريات.

وأتيحت الفرصة أمام سبورتينغ خيخون المهدد بالهبوط فرص قليلة للتسجيل، لكن أيا من الفريقين لم يستطع تبديل النتيجة، فيما كان قد تعادلا ذهابا بـ 1 – 1.

وتعد المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها إشبيلية في الفوز، وفق ما نقلت فرانس برس.

وعزز التعادل رصيد اشبيلية إلى 58 نقطة، وبقي متخلفا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الفائز السبت على مضيفه مالغا 2-صفر.

ويخوض ريال مدريد المتصدر مباراة مع الافيس في وقت لاحق، وفالنسيا مع ديبورتيفو لاكورونيا، وغرناطة مع برشلونة الثاني وحامل اللقب، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء سلتا فيغو مع لاس بالماس.