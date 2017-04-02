ريال مدريد يعزز صدارته بفوز على ألافيس

كرس ريال مدريد تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 3 لصفر، على ألافيس، يوم الأحد، بينما تعادل أشبيلية دون أهداف مع سبورتنغ خيخون، مواصلا إهدار النقاط للمباراة الرابعة على التوالي.

وأحرز كريم بنزيمة هدفا للريال في الدقيقة 31، وأضاف إيسكو والمدافع ناتشو فرنانديز هدفين في آخر خمس دقائق، وفق ما نقلت رويترز.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 68 نقطة من 28 مباراة، متقدما بخمس نقاط على برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته، لكنه سيلعب في وقت لاحق مع غرناطة، وبعد ذلك ستتبقى مباراة مؤجلة للريال.

وواجه الريال صعوبة في المباراة وتعرض للضغط خلال بعض أوقات الشوط الثاني، لكن إيسكو حسم الانتصار بعدما تلقى تمريرة كريستيانو رونالدو وسدد بقوة داخل الشباك في الدقيقة 85.

وبعد ثلاث دقائق، نفذ جاريث بيل ركلة حرة اصطدمت بالعارضة، ووصلت إلى ناتشو الذي وضعها برأسه بسهولة من مدى قريب في المرمى.

وفي وقت سابق، تأكد خروج أشبيلية من أول ثلاثة مراكز بالدوري لأول مرة منذ نوفمبر الماضي بعد تعادله مع خيخون.