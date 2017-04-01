دعم الصحفيين:الاحتلال يعتقل 9 صحفيين ويصيب 6 آخرين خلال مارس

أكدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم السبت، أن شهر أذار/ مارس الماضي، شهد تصعيداً في عدد الانتهاكات التي ارتكبت ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية .

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين، في تقرير شهر مارس/ آذار الماضي، أن اللجنة رصدت خلال الشهر ما مجموعه ( 48) انتهاكاً إسرائيلياً، لتؤكد أن حكومة الاحتلال كثفت ووسعت اعتداءاتها بحق الصحفيين في الآونة الأخيرة، بغية اسكات صوتهم ومنعهم من نقل الحقيقة الى العالم.

وأكدت اللجنة، أن هذه القفزة في عدد الانتهاكات المسجلة خلال شهر مارس، جاءت نتيجة تصعيد اسرائيلي واضح في قمع الحريات الاعلامية حيث ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه من مجموع الانتهاكات البالغة (48) انتهاكا، في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة (30) انتهاكًا.

الانتهاكات الاسرائيلية:

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي القسم الاكبر والأخطر من مجموع الانتهاكات التي سجلت خلال شهر آذار، ولوحظ بوضوح تصاعد اعتداءات الاحتلال وتركزها ضمن اشكال تخدم محاولات الاحتلال الاسرائيلي قطع الطريق امام وسائل الاعلام ومنعها من تغطية ممارساته عبر قمع وردع الصحافيين/ت بشتى الطرق.

ومن ابرز الانتهاكات الاسرائيلية التي تم رصدها خلال الشهر الماضي اعتقال(9) إعلاميين وصحفيين ومصورين وهم: (مصعب سعيد من بير زيت، محمد عبد ربه من رام الله، يوسف شلبي من طولكرم، عاصم مصطفى من نابلس، سماح دويك، من القدس، رائد أبو رميلة من الخليل، وايوب صوان من قلقيلية، ومحمد البطروخ من القدس، والكاتبة خالدة غوشة من القدس)، حيث تم الافراج عن عبد ربه ودويك، فيما لا يزال الآخرون معتقلين ليرفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 29 صحفياً.

بينما سجلت لجنة « دعم الصحفيين » (2) حالة استدعاء، وتمديد اعتقال الصحفي محمد البطروخ، وتأجيل محكمة عدد(4)، كذلك رصدت تثبيت حكم الاعتقال(1) للصحفي همام العتيلي،

إلى ذلك ، تمعن قوات الاحتلال في استهداف الصحفيين وإصابتهم والاعتداء عليهم إما بالاستهداف المباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، او ضربهم وتعريضهم للاختناق من الغاز السام الذي يلقيه جيش الاحتلال نحوهم وخلال ممارسة عملهم.

حيث أًصيب( 6) صحفيين ومصورين، وهم أحمد شاور من قلقيلية والذي أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط، مشهور الوحواح من الخليل، رائد ابو رميلة من الخليل والذي تم الاعتداء مرتين خلال شهر مارس، ناصر الشيوخي، وزاهر ابو حسين وكلاهما من رام الله.

وتسجل اللجنة (8) عمليات اقتحام وتفتيش بحق حراس الحقيقة ، من بينهم اقتحام 4 مطابع ( مطبعة ابن خلدون، مطبعة دوزان ، مطبعة النهضة والذي تم اقتحامها بفرعيها في منطقتي طولكرم والشويكة، كما تم اقتحام منزل مصعب سعد، وعلي العويوي، والرسام اسامة نزال، وفي اعقاب الدهم والتفيش صادرت قوات الاحتلال معدات وعاثت فسادا وتدميرا ، حيث بلغت ما يقارب (9) من الانتهاكات، ومنع الاحتلال(4)صحفيين منع من ممارسة عملهم .

ولم يكتف الاحتلال بالاعتداء على الصحفيين خلال ممارسة عملهم فحسب، بل سجلت اللجنة عدد (3) من الانتهاكات داخل سجون الاحتلال وهم بحق الصحفي الاسير محمد القيق والذي يخضع للعلاج جراء اضرابه عن اطعام والذي استمر 33 يوماً.

اعتداءات داخلية:

وتسجل اللجنة عدد الانتهاكات بحق الفلسطينيين من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث سلجت (30)انتهاكاً: تمثلت في اعتقال( 4) صحفيين وهم:« لؤي شلالدة، سامح مناصرة مرتين خلال شهر مارس، عامر ابو عرقة.

فيما بلغت عدد الإصابات والاعتداءات (7) حالة وهم إصابة كلا من أحمد ملحم، محمد ابوشوشة، حافظ ابو صبرة، جهاد بركات، وطاقم كلا من فلسطين اليوم، وقناة رؤيا، ووطن الاخبارية »، وتحطيم معدات واحتجازها عدد(7).

في حين تم استدعاء(6) صحفيين وهم( قتيبة قاسم مرتين خلال مارس)، ـسامح مناصرة، محمد عوض، محمد ابو جحيشة، عبد الستار قاسم، ووصل عدد حالات المنع من التغطية والاحتجاز(4) حالات، فيما سجلت اقتحام عدد (1)، واستفزاز ومضايقات للاسرى الصحفيين في سجون الاحتلال سجلت اللجنة حالة(1).

وتؤكد اللجنة في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل وتتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة مبرمجة ومنظمة ومخطط لها، تسكن عقلية الاحتلال، بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها بحق المواطنين العزل.

إن لجنة دعم الصحفيين تدين مجددا كافة الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الاعلام وتطالب بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتشير الى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يؤكد خشية الاحتلال من الكلمة الحرة ومن الصورة التي توضح مدى انتهاك الاحتلال للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتجاوزه الخطير للقوانين الدولية والمواثيق التي تضمن حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، وإصدار أحكام جائرة بحقهم.

وتحث اللجنة، الاتحاد الدولي للصحفيين على بذل المزيد من الضغط على دولة الاحتلال لرفع يديها عن الصحفيين الفلسطينيين، الذين يؤدون واجبهم المهني، ويساهمون في نقل رسالة الحرية المنشودة لشعبنا، وتعرية عدوان إسرائيل.

وتطالب الامم المتحدة والمؤسسات الدولية، بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحق الصحفيين الأسرى، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق المؤسسات الصحفية.

وتعيد تذكير مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2222، الذي دعا في أيار 2015 إلى توفير الحماية للصحفيين، فيما تصر إسرائيل على انتهاكه صباح مساء، لتضيف إلى سجلها الأسود المزيد من الجرائم والخروج على كل القوانين والمواثيق.

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها لجنة دعم الصحفيين، بحق الصحفيين خلال شهر آذار/ مارس2017

1/3/2017: مصلحة سجون الاحتلال تساوم الصحفي الاسير محمد القيق للتأثير على إرادته وكسر إضرابه عن الطعام لإجراء فحوصات طبية كشرطٍ لنقله إلى المستشفى المدني.

1/3/2017: اقتحم جيش الاحتلال مطبعة ابن خلدون، وهي اقدم مطبعة ورقية في مدينة طولكرم، وتدمير محتوياتها واتلاف حواسيبها، ومصادرة بعض معداتها الثمينة.

2/3/2017: قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مطبعة دوزان في بيت لحم، وتستولي على بعض المعدات والأجهزة فيها.

3/3/2017: أصيب الإعلامي أحمد عبد المالك شاور(30 عاما)، مراسل تلفزيون فلسطين في محافظة قلقيلية، برصاص معدني مغلف بالمطاط في مقدمة الرأس، خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية.

5/3/2017: سلطات الاحتلال تمنع للشهر الرابع، تسليم معدات وأموال وبطاقة الصحفي خالد معالي من مدينة سلفيت ولا تزال تحتجزهم، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت معالي من منزله بتاريخ 3\11\2016 ، وافرجت عنه بعد ذلك بتاريخ 13/11/2016.

5/3/2017: الاحتلال يحكم على الصحفي همام عتيلي من مدينة طولكرم بالسجن 30 شهرا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

6/3/2017: تحديد جلسة استئناف لتثبيت الاعتقال الاداري للأسير الصحفي محمد القيق المضرب منذ 29 يوما .

7/3/2017:اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي المقدسي محمد البطروخ، مراسل شبكة « أحداث فلسطين » من على حاجز « عوفر » العسكري القريب من مستوطنة عوفرا في منطقة مدينة رام الله في الضفة الغربية.

8/3/2017: الاحتلال ينقل الاسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 31 يوما الى مستشفى « اساف هروفيه »، بعد تعرضه لحالتي اغماء خلال الاسبوع الاخير من الاضراب وعاني من مضاعفات عدة منها تقيؤ مادة صفراء وسعال مع دماء وحالة دوار وصداع وضعف وهزال، قبل أن ينهي اضرابه عن الطعام الذي استمر 33 يوما حيث خضع في مستشفى « اساف هروفيه » لعلاج مكثف استعاد عافيته

11/3/2017:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الكاتبة الروائية الفلسطينية خالدة غوشة من أمام منزلها في القدس المحتلة، بعد ان اقتادتها الى أحد مراكز التحقيق في المدينة، في الوقت الذي رجّح فيه أن يكون سبب الاعتقال روايتها « مصيدة ابن آوى »، التي صدرت مؤخراً..

12/3/2017: اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر؛ الصحفي مصعب سعيد (28 عامًا)، بعد أن اقتحمت منزل عائلته في بلدة بيرزيت (شمالي رام الله)، وهو ناشط إعلامي في مجال الأسرى، و عاثت قوات الاحتلال خرابا في المنزل من تكسير وتفجير للأبواب وتفتيش ومصادرة اجهزة جوال ولابتوب وكما قامت بتكسير ابواب المدرسة والتخريب في ممتلكاتها واخذ اجهزة تسجيل الكاميرات الخاصة بالمدرسة خوفا من انتشار جرائمهم ...

13/3/2017: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد عبد ربه، مراسل تلفزيون فلسطين، من على حاجز في رام الله، واحتجزته لعدة ساعات في مركز شرطة مستوطنة« ادم » ، ثم أفرج عنه بعد التوقيع على كفالة في حال تم استدعائه للتحقيق خلال الأيام القادمة.

14/3/2017: اعتقلت قوات الاحتلال عاصم مصطفى، الطالب في كلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية من منزله في اسكان الجامعة حي المهاجرين في مدينة نابلس فجر الثلاثاء.

14/3/2017: داهمت قوات الاحتلال فجراً، منزل الصحفي علي العويوي بمدينة الخليل وسلمته طلبا لمراجعه المخابرات الاسرائيلية في عصيون شمال الخليل وعندما ذهب سلموه موعد جديد الثلاثاء المقبل استكمال التحقيق معه.

14/3/2017: اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مكتب « الخرائط في جمعية الدراسات العربية » التابع لبيت الشرق في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة، ومصادرة محتوياته، واعتقال مديره، الخبير في شؤون الخرائط والاستيطان، خليل التفكجي. وذلك بعد مصادرة هاتفه النقال، وبعض محتويات المكتب، واقتادوه للتحقيق معه. كما وأغلقت شرطة الاحتلال المكتب لمدة (6) أشهر، بأمر من وزير « الأمن الداخلي » الإسرائيلي، جلعاد أردان.

15/3/2017: اعتقلت قوات الاحتلال الصحافية المقدسية الأسيرة المحررة سماح علاء دويك(25 عاما)، من حي رأس العامود ببلدة سلوان، لعدة ساعات قبل ان تفرج عنها.

15/3/2017: أوقفت مؤسسة البث العام « كان » الاسرائيلية الصحفية الفلسطينية « سماح وتد » عن العمل وحرمانها من تقديم برامج حتى اشعار اخر، وذلك بسبب مشاركتها تغريدة على موقع تويتر وصفتها المؤسسة المذكورة بالمؤيدة “للمخربين”.

16/3/2017: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحفي المقدسي محمد البطروخ، مراسل شبكة « أحداث فلسطين » للمرة الثالثة على التوالي ، بحجة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك بحيث ادعت بعد التحقيق معه بتجميع 40 منشور على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« تحرض على الإرهاب بمدح الشهداء, وقامت بتأجيل محاكمته ليوم الأحد القادم 19/3/2017 بحجة تقديم لائحة اتهام ضده.

18/3/2017: اصابة الصحفي مشهور الوحواح بقنبلة غازية اطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته مواجهات مندلعة في مخيم العروب شمال الخليل.

19/3/2017:مددت محكمة الاحتلال توقيف الصحفي المقدسي محمد البطروخ وتأجيل محكمته للمرة الرابعة على التوالي، ، ليوم 21/3/2017 بحجة تقديم لائحة اتهام ضده ».

23/3/2017: الاحتلال يعتقل صباح اليوم الصحفي يوسف الشلبي بعد اقتحام منزله في بلدة عتيل بطولكرم.

23/3/2017: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي رائد أبو رميلة ويعمل في مؤسسة بتسيلم لحقوق الإنسان، بسبب تغطيته الإعلامية لأحداث البلدة القديمة في مدينة الخليل؛ واطلقت النار عليه في ساعات الليل دون اصابته.

23/3/2017: اقتحمت قوات الاحتلال، فجرا، مقري(2 مقر) مطبعة النهضة في مدينة طولكرم، وضاحية شويكة شمال الضفة الغربية، وصادرت محتويات المطبعة، وعبثت بمحتويات أخرى تحديدا شرائح التخزين وأوراق وشيكات وفواتير ضريبية وحطمت جهاز تسجيل فيديو كاميرات المراقبة، و لم يتوقف عند العبث ومصادرة محتويات المطبعة بشويكة، لينتقل فيما بعد إلى المطبعة في وسط طولكرم ويحطم أبوابها ويصادر محتوياتها.

24/3/2017: أصيب عدداً من الصحفيين والمصورين بحالات اختناق خلال تغطيتهم، قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية المغير شرق رام الله الضفة المحتلة.

24/3/2017: اصابة الصحفي ناصر الشويخي، مصور وكالة اسوشيتيد برس(AP)، بالاختناق الشديد بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع التي اطلقها جيش الاحتلال على المواطنين في منطقة القبون شرق المغير شرق رام الله الضفة المحتلة.

24/3/2017: اصابة الصحفي زاهر ابو حسين بالاختناق الشديد بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع التي اطلقها جيش الاحتلال على المواطنين في منطقة القبون شرق المغير شرق رام الله الضفة المحتلة.

26/3/2017: الاحتلال يعتقل الصحفي ايوب معزوز حسان صوان 30 عاما، من قرية اماتين شرقي قلقيلية، وذلك على حاجز عسكري قرب البلدة.

26 /3/2017: اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية بالخليل، الصحفي رائد أبو رميلة ويعمل في مؤسسة بتسيلم لحقوق الإنسان، واقتادته الى أحد مراكز الشرطة واعتدت عليه بتجريد ملابسه وتفتيشه قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق.

27/3/2017: اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الناشط الرسام أسامة نزال رسام الكاركاتير، في قرية كفر نعمة برام الله وسط تفتيش وتخريب في الممتلكات، ومصادرة رسوماته.

27/3/2017: منعت إدارة جامعة النجاح في رام الله، دخول الصحفيين لتغطية حفل تأبين الشهيد مازن فقهاء.

28/3/2017: مخابرات الاحتلال تستدعي علي العويوي للتحقيق معه.

28/3/2017: قوات الاحتلال تقتحم منزل الصحفي أيوب صوان في بلدة إماتين شرقي قلقيلية، وتصادر جهاز اللاب توب وجواله، حيث تم اعتقاله قبيل يومين في 26/3 ونقله الى مركز الجلمة للتحقيق.

30/3/2017:: قوات الاحتلال تقمع الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة في يوم الارض ببيت لحم.

29/3/2017: منع المستوطنون وبحماية من جيش الاحتلال الصحفيين من استكمال جولة اعلامية في محافظة طوباس والاغوار الشمالية نظمتها وزارة الأعلام في محافظة نابلس.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية خلال شهر مارس/ اذار2017

7/3/2017: جهاز المخابرات في السلطة يستدعي الصحفي قتيبة قاسم من بيت لحم للمقابلة وهو اسير محرر من سجون الاحتلال.

11/3/2017: اعتقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل الصحفي لؤي شلالدة، وخضع للتحقيق و المساءلة عدة ايام حتى تم الافراج عنه بتاريخ 15/3/2017م .

12/7/2017: الاجهزة الامنية الفلسطينية تعتدي على الصحفي حافظ ابو صبرا من رام الله مراسل قناة رؤيا الاردنية،، بالضرب والاعتداء الشديد وغير مبرر بالهروات من قبل اكثر من شرطي رغم أنه كان معروفا لديهم كصحافي ودون أن يبدي أي مقاومة كما ظهر ذلك في مقاطع فيديو مصورة، ومنعه من تغطية الوقفة التضامنية لمحاكمة الشهيد باسل الاعرج امام المحاكم الفلسطينية، وقامت بتكسير عدد من معدات عملهم.

12/3/2017: الاجهزة الامنية تعتدي على مراسل قناة « فلسطين اليوم » جهاد إبراهيم بركات والاعتداء على طاقم قناة فلسطين اليوم خلال تغطيتهم الوقفة التضامنية لمحاكمة الشهيد باسل الاعرج امام المحاكم الفلسطينية، وقامت بتكسير عدد من معدات عملهم.

12/3/2017: الاجهزة الامنية تعتدي على الصحافي في تلفزيون ووكالة « وطن » أحمد عبد العفو ملحم بالضرب بالهروات وتعتدي على طاقم وكالة وطن الاخبارية خلال تغطيتهم الوقفة التضامنية لمحاكمة الشهيد باسل الاعرج امام المحاكم الفلسطينية، وقامت بتكسير عدد من معدات عملهم.

12/3/2017: الاجهزة الامنية تعتدي بالهروات وقبضات الأيدي على المخرج والمصور في قناة رؤيا الاردنية محمد ابو شوشة أثناء تغطيتنا مسيرة خلال تغطيتهم الوقفة التضامنية لمحاكمة الشهيد باسل الاعرج امام المحاكم الفلسطينية

وتم كذلك الاعتداء على.

12/3/2017: تعرض عدد من الصحافيين على الأقل لاعتداءات شديدة بالضرب بالهروات من قبل عناصر الشرطة والأمن الفلسطيني رغم أن هوياتهم كصحافيين كانت واضحة ومعروفة لعناصر الأمن، هذا فضلا عما طال عدد آخر من الزملاء الصحافيين والمتظاهرين جراء إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدامها رذاذ الفلفل الحار ضد بعض الصحافيين والمتظاهرين على حد سواء.

15/7/2017: جهاز الامن الوقائي في الخليل يمنع ذوي الصحفي لؤي شلالدة من زيارته بعد اعتقاله منذ 11/3/2017.

19/3/2017: جهاز المخابرات في طولكرم الناشط يعتقل الصحفي سامح مناصرة، بعد مشاركته في جنازة الشهيد باسل الاعرج، لعدة ساعات قبل ان يفرج عنه بشرط العودة للمقابلة في اليوم التالي وتم احتجاز هواتفه النقالة وبطاقته الشخصية، ويعمل صحفيا لدى شبكة قدس الإخبارية.

20/3/2017: المخابرات الفلسطينية في بيت لحم تستدعي الصحفي قتيبة قاسم للمقابلة للمقابلة الامنية اليوم الثلاثاء 21/3/2017م، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال.

20/7/2017: اعتقلت مخابرات طولكرم الصحفي سامح مناصرة بعد استدعائه للمقابلة، ويعمل صحفيا لدى شبكة قدس الإخبارية.

21/3/2017: اعتقلت اجهزة الامن الوقائي في الخليل، مراسل شهاب عامر ابو عرفة، بعد مداهمة منزله والاعتداء الوحشي عليه. ومن ثم افرجت عنه بعد ايام من اعتقاله ولا زالت تحفظ جهاز اللاب توب وجواله الخاص به. وهو اعتقل اكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال كما تعرض للاعتقال والاستدعاء سابقا من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية على خلفية عمله الصحفي.

21/3/2017: استدعى جهاز المخابرات التابع للسلطة في طولكرم الصحفي سامح مناصرة للمقابلة صباح الاحد 19/3/2017م في مقره بالمدينة بعد مشاركته في جنازة الشهيد باسل الأعرج ، حيث احتجز لعدة ساعات و افرج عنه في ساعات المساء بعد احتجاز هاتفه النقالة وبطاقته الشخصية حتى يعود لمقابلة جديدة في اليوم التالي .

22/3/2017: جهاز الوقائي في رام الله يستدعي الصحفي محمد عوض للمقابلة في مقره بمدينة رام الله.

27/3/2017: جهاز الامن الوقائي في الخليل، يستدعي الصحفي محمد سعيد ابو جحيشة للمقابلة يوم غد الثلاثاء.

27/3/2017: جهاز الامن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية يعتقل الصحفي طالب الاعلام في بير زيت براء القاضي بعد استدعائه ظهر اليوم.

28/3/2017: استدعى جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، الصحفي محمد سعيد أبو جحيشة من بلدة إذنا للمقابلة.

28/3/2017: محكمة صلح نابلس تستدعي الكاتب البروفسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في « جامعة النجاح »، للمحاكمة بتهمة « قدح مقامات عليا وترويج أخبار كاذبة والنيل من هيبة الدولة »، على خلفية تصريحات أدلى بها لفضائية « القدس ».، وكانت قد أجلت محاكمته بتاريخ31/1/2017.