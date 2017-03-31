تقديم أسماء المخالفين لقرار حظر النشر في جريمة « فقها » للنائب العام

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم ، أنه سيتقدم خلال الساعات القادمة إلى النائب العام بأسماء عدد من المخالفين لقرار حظر النشر في جريمة الشهيد مازن فقها.

وقال سلامة معروف، مدير الإعلام الحكومي في تصريح عبر صفحته فيسبوك: إن ذلك يأتي في إطار متابعة مدى الالتزام بالقرار، ونظرا لوجود بعض التجاوزات التي تم رصدها.

وأوضح أنه سيتم رصد لطبيعة التجاوز لاتخاذ المقتضى القانوني معهم وفق الأصول، مضيفاً : كم كنا نتمنى أن يتحلى الجميع بحس المسئولية المجتمعية وتغليب المصلحة الوطنية.

وفي وقت سابق، أصـدر النائب العام المستشار إسماعيل جبر قراراً بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن فقها.

وبموجب القرار، فقد تم « حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية »، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.