محكمة فيدرالية تعلق « حظر ترامب » إلى أجل غير مسمى

قرر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي الأمريكية، ديريك واطسون، تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، في 6 مارس/ آذار الجاري، « إلى أجل غير مسمى ».

وأوضح واطسون، في بيان له الخميس، أن المحكمة لا يمكن لها « الانسحاب وإغلاق أبوابها، والتصرف كأن شيئًا لم يكن »، في إشارة إلى إصراره على القرار الذي اتخذه.

وعقب صدور قرار القاضي هذا أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستطعن على القرار الجديد لدى محكمة الاستئناف. ومن المنتظر أن تطعن الوزارة على قرار تجميد آخر للحظر صدر عن القاضي الفيدرالي في ولاية ميريلاند.

وكانت المحكمة الفيدرالية في هاواي أصدرت قرارًا في 16 مارس/ آذار الماضي، وشمل كافة أنحاء البلاد، أوقف الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي، في السادس من الشهر الحالي .

كما قضت المحكمة الفيدرالية في ولاية ماريلاند، في اليوم نفسه، بتجميد قرار حظر السفر المعدل الذي أصدره ترامب.

ومنع الأمر الذي تم تجميده، منح تأشيرات دخول جديدة للقادمين من إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا مدة 90 يوماً، بالإضافة إلى ايقاف برنامج اللاجئين مدة 120 يوماً.

ووقع ترامب، في 6 مارس، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، ويبدأ سريانه في 16 الجاري.

ويعد هذه الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة « داعش »، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.

وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي « وصف بالعنصري »، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.