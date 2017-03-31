خبراء يحذرون من تسخين الأرز!

تطهو ربات المنازل في كثير من الاحيان كميات كبيرة من الأرز لأفراد الأسرة، وتعيد تسخين هذا الأرز في اليوم التالي، لكن الخبراء يحذرون من ذلك، ويؤكدون على ضرورة أن تُراعى طريقة تخزين الأرز بعد طهيه، لتجنب الإصابة بأمراض خطيرة.

ووفقاً لهيئة الصحة الوطنية البريطانية، ووكالة الأغذية القياسية، يمكن للأرز أن يُنتج مواداً سامة في حال تسخينه، وفي الوقع لا تمكن المشكلة الأساسية في عملية التسخين بحد ذاتها، بل بطريقة تخزين الأرز.

والخبر الجيد أن بالإمكان تلافي هذه المشكلة، وذلك عن طريق تخزين الأرز بطريقة مناسبة بعد طهيه، حيث يحتوي الأرز على بكتيريا ضارة تسمى « عصيات سيروس » وهي خلايا صغيرة قادرة على التكاثر بسرعة كبيرة، ويمكن أن تشعرك بالمرض في حال دخلت إلى الجسم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفي حال تُرك الأرز بدرجة حرارة الغرفة بعد عملية الطهي، فيمكن لهذه البكتيريا أن تنتج مواد سامة، تؤدي إلى الشعور بالرغبة في التقيؤ والإسهال، وكلما طالت مدة تخزين الأرز، ازداد احتمال تكاثر هذه البكتيريا.

وينصح الخبراء بتناول الأرز مباشرة بعد طهيه، أو تخزينه بشكل جيد، فبعد عملية الطهي يترك لمدة ساعة تقريباً في درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة، كما ينُصح بعدم تسخين الأرز أكثر من مرة.