هواية صغيرة لشابة غزية تتحول لمصدر دخل

من هواية بسيطة وشغف في صنع القلادات للاستخدام الشخصي، إلى فنانة فلسطينية تشارك في العديد من المعارض على مستوى قطاع غزة، وسط إقبال كبير من فئة الشباب على اقتناء القطع المميزة التي تصنعها.

وسام أبو النجا الشابة ابنة الـ 20 عاماً من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استطاعت أن تشق طريقها الفني بمشغولات يدوية سحرت كل من شاهدها، كما استطاعت أن توفر دخلاً من مشروع بسيط استثمرت فيه موهبتها.

وتتحدث أبو النجا عن الصدفة التي نقلتها من الهواية إلى العمل قائلةً: « بدأ الأمر عندما بدأت أنشر بعض مما أصنع لنفسي من قلائد، مما أثار إعجاب أصدقائي حيث تناقلوا الصور التي أنشرها، بعد ذلك تواصل معي العديد من الأشخاص من أجل صنع قلائدهم الخاصة ».

وأوضحت أبو النجا في حديثها لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أنها اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التطور التكنلوجي الكبير، وسرعة الوصول إلى كافة الفئات بسهولة، الأمر الذي ساعدها على الانتشار بسرعة كبيرة.

وأشارت إلى أنها تقوم بصناعة الكتب المصغرة على شكل قلائد، وزجاجات على شكل أجرام سماوية صغيرة، في منزلها في مدينة دير البلح، ثم تقوم بتصويرها وعرضها على صفحاتها الخاصة في موقعي « فيسبوك » و« انستجرام ».

وعن سبب اختيارها لفكرة تصغير أغلفة الكتب، قالت أبو النجا، إن الكثير من الأشخاص يتعلقون بالكتب التي يحبونها، ويريدون أن يصطحبوا شيء من هذه الكتب معهم في كل وقت، وهذا ما دفعني إلى تحويلها إلى قلائد بطريقة مميزة.

وأضافت، « أم الأجرام السماوية الصغيرة، فهي تعبر عن الصفاء والجمال الكوني، وألوانها البراقة وزخرفتها الجميلة تجذب الأنظار بشكل كبير، ناهيك عن الإقبال الشديد على هذه المصنوعات من فئة الشباب ».

ولفتت إلى أنها استطاعت من خلال المعارض العديدة التي شاركت فيها على مستوى قطاع غزة أن تحقق انتشاراً كبيراً، مبينةً أن تجربتها لا زالت في مرحلة التطوير، وأن طموحها لا يحده حدود.

ونوّهت أبو النجا إلى أن العديد من الشباب لا يستطيعون الحصول على فرص عمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل خاص، داعيةً أصحاب المواهب من الشباب إلى استغلال قدراتهم وفنونهم من أجل صناعة مشاريعهم الخاص بأقل التكاليف.

وأردفت، « استطعت من خلال مصنوعاتي أن أحقق دخلاً بسيطاً ساعدني خلال فترة دراستي الجامعية، وأطمح في المستقبل أن أستطيع توفير مكان خاص بكل أعمالي ».

























