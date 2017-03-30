أكثر من 10.000 مواطن يحيون يوم الأرض في سخنين

شارك ما يزيد على عشرة آلاف مواطن في مسيرة يوم الأرض الرئيسية، التي انطلقت من مدينة سخنين مروراً بمدينة عرابة ووصولاً إلى دير حنا (مثلث يوم الأرض)، الذي انطلقت منه شرارة يوم الأرض في مثل هذا اليوم من عام 1976.

وانطلقت المسيرة من مقبرة سخنين، حيث يرقد شهداء يوم الأرض، بمشاركة قيادات سياسية وثقافية ورموز وطنية.

وافتتح المهرجان بدقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء يوم الأرض وكافة شهداء فلسطين، وبالنشيد الوطني الفلسطيني.

وتطرق متحدثون إلى ما يتعرض له شعبنا من ممارسات قمعية مستمرة منذ النكبة، والقوانين الأخيرة التي تحاول طمس الهوية الوطنية، والقوانين المجحفة بحق شعبنا، كقانون « التسوية » الذي يقضي على « حل الدولتين »، وقانون منع الأذان، والاستمرار بمصادرة الأراضي وسرقتها، وسياسة هدم البيوت، وتدمير قرى بأكملها وإخلائها كما حصل في أم الحيران.