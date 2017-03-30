ريال مدريد يبدأ الاستعداد لمواجهة ألافيس في غياب 4 نجوم

واصل ريال مدريد، الاستعدادات لاستقبال ديبورتيفو ألافيس، الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد الكثير، من لاعبي الفريق الدوليين للتدريبات، فيما لا يزال العديد من اللاعبين غائبين، أبرزهم البرتغاليان كريستيانو رونالدو، وبيبي، والكولومبي خاميس رودريجيز، والكوستاريكي كيلور نافاس.

وأفاد النادي الملكي بعودة البرازيليين مارسليو، وكاسيميرو، بالإضافة إلى سيرجيو راموس، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ31، وماركو أسينسيو، وألفارو موراتا.

وعاد أيضًا لصفوف الريال عقب انتهاء التزاماتهم الدولية، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، والويلزي جاريث بيل.

وأجرى داني كاربخال، تدريبات داخل المنشآت الرياضية، بينما حصل كريستيانو، وبيبي، على يوم راحة بإذن من زيدان.

أما حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي وصل إلى مدريد للتو، والكولومبي خاميس رودريجيز الذي لم يعد بعد، فغابا عن مران اليوم، الذي شارك به قائد فريق الرديف إنزو زيدان.

ومن المقرر أن يجري الريال مران آخر غدًا الجمعة بمشاركة كافة اللاعبين المتاحين لاستكمال الاستعدادات لمواجهة ألافيس.

وينفرد ريال مدريد بصدارة الليجا بـ65 نقطة، متقدمًا بنقطتين على برشلونة الوصيف، رغم أن الملكي، ما زالت أمامه مباراة مؤجلة، أمام سيلتا فيجو، بينما يحل ألافيس عاشرًا بـ40 نقطة.