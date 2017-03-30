بالتل وشركات الانترنت تتفقان على حملات مميزة للمشتركين

ناقشت شركة الاتصالات الفلسطينية « بالتل »، مع الشركات المزودة لخدمات الانترنت عبر شبكة بالتل، تقديم خدمات وعروض مميزة للمشتركين.

جاء ذلك خلال، اجتماع في مقر الادارة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية « بالتل » لقاء جمع المدراء العامون للشركات المزودة لخدمات الانترنت عبر شبكة بالتل مع المدير العام لبالتل معن ملحم وعدد من مدراء الادارات في شركة الاتصالات الفلسطينية.

واتفق المجتمعون على إطلاق عدد من الحملات المميزة للمشتركين الحاليين والجدد خلال الفترة القادمة؛ اضافة الى قيام الشركات المزودة لخدمات الانترنت عبر شبكة بالتل باطلاق حملة مميزة تزامنا مع الحملة الجديدة التي سيتم اطلاقها من طرف بالتل للمشتركين الجدد؛ و أكدت كل من شركات: مدى، جمزو، ،حضارة، كول يو، سوبر لينك، زون، زيتونة على اطلاق تلك الحملة لتترافق مع حملة بالتل القادمة.

وأكد الحضور على أهمية تعزيز مثل هذه اللقاءات وجعلها دورية للخروج بأفكار جديدة تلبي تطلعات واحتياجات المشتركين المتجددة؛ اضافة الى مناقشة كل جديد في عالم الاتصالات وتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني؛ واشاد الحضور بدور وزارة الاتصالات الفاعل في تنظيم القطاع وحرصها على ابقاء تميز فلسطين بخدمات انترنت متميزة.

واعربت الشركات المزودة عن تناغم رؤيتها مع رؤية بالتل لتطوير قطاع وخدمات الاتصالات لمشتركيهم الحاليين والجدد في فلسطين.

والجدير ذكره أنّ هذا الاجتماع جاء تعزيزاً للشراكة ما بين الشركات المزودة وبالتل وانطلاقا لسلسة لقاءات قادمة ومستمرة خلال الفترة القادمة.