الرابطة الاسلامية توزع ملخصات جامعية على الطلبة في جامعات القطاع

شرعت الرابطة الاسلامية بتوزيع ملخصات جامعية على طلبة الجامعات ضمن سلسلة من الانشطة الخدماتية التي تقدمها الرابطة, حيث شملت الحملة توزيع الملخصات الجامعية في كل من جامعة القدس المفتوحة وكلية النهضة والكلية العربية الجامعية.

وأكد خالد الشيخ عيد منسق ملف الجامعات إلى أن هذه الحملة جاءت تخفيفاً عن كاهل الطلبة من المصروفات الجامعية الكثيرة في ظل ارتفاع أسعار الكتب والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني

وأوضح الشيخ عيد أن الرابطة ستبقى إلى جانب الطلاب تتحسس احتياجاتهم وتلبي مطالبهم وتدعم مسيرة تفوقهم، واعداً الطلاب بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي تقدم لهم الخدمات والتي تساهم في استمرار المسيرة التعليمية .

وتخللت حملة توزيع المخلصات الجامعية إطلاق مشروع تصوير الكتاب الجامعي وتخفيضات على سعر الكتاب الجامعي.

بدورهم عبر الطلاب المستفيدين من الملخصات في جامعة القدس المفتوحة والكلية العربية عن شكرهم وتقديرهم للرابطة الإسلامية على هذه اللفتة الطيبة والخدمات التي تقدمها للطلبة.