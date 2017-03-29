زوجان يعثُران على كنز بقبو منزلهما

عثر زوجان على كنز من العملات الفضية والذهبية، أثناء حفر الزوج في الطابق السفلي من منزلهما الواقع في شمال غرب فرنسا، حيث عُثر على عملات معدنية ثمينة، من ضمنها 2968 فضية و17 أخرى ذهبية.

وتعود القطع إلى الأعوام 1473 ـ 1610، وكان من بينها قطعة نادرة جدا تعود لإشبيلية (جنوب إسبانيا)، في عهد الملك فيليب الثاني حسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

والجدير بالذكر هنا أن السلطات الفرنسية لن تكون قادرة على أخذ الكنز، لأنه موجود على الأرض التي بني عليها المنزل، والتي يملكها الزوجان.

ومع ذلك، ووفقا لقوانين فرنسا فإن من حق الدولة دراسة الاكتشافات القيمة التاريخية مدة خمس سنوات، وبعد انقضاء هذه الفترة، يمكن أن يقدم لأصحاب المنزل مكافأة نقدية لعثورهم على هذا الكنز.