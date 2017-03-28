الهند تشتري صواريخ « اسرائيلية » بمليار دولار

قالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة الهندية، سوف تصادق، غداً الأربعاء، بصورة نهائية على صفقة شراء صواريخ ضخمة من « إسرائيل » تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي.

وأضافت أن الهند وإسرائيل توصلتا، عام 2014، إلى اتفاق بخصوص هذه الصفقة، ولكنها تعثرت إثر تدخل أمريكي أعاق تنفيذها.

ونسبت مصادر « إسرائيلية »، في حينه، إلى وزير الخارجية الأمريكية السابق، جون كيري، دوراً في 'إحباط صفقة صواريخ من طراز 'سبايك' كانت ستشتريها الهند من إسرائيل بملايين الدولارات'.

وتضم الصفقة صواريخ تُعرف في جيش الاحتلال باسم 'جيل'، وهي من انتاج الصناعات العسكرية 'رفائيل'، وبعد التوصل إلى اتفاق، وبعد أن مرت سلسلة تجارب من قبل الجيش الهندي، يقول المصدر الإسرائيلي، 'إلا أنه وفي اللحظة الأخيرة، تدخل وزير الخارجية الامريكية، جون كيري، وفي أعقابه جميع أقطاب الإدارة الأمريكية ومارسوا ضغوطات سياسية على الهند، لإلغاء الصفقة، بهدف تمرير صفقة أخرى تقضي بشراء صواريخ ' جبلين' الأمريكية.

وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي، اليوم، عادت وزارة الدفاع الهندية واتخذت قرارها النهائي باعتماد الصفقة مع « اسرائيل »، وأنه من المفترض أن تنال، غداً الإربعاء، موافقة الحكومة عليها رسمياً.