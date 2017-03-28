ما حقيقة عودة « نوت 7 » المحدث للأسواق؟

أكدت شركة « سامسونغ »، عملاق التكنولوجيا، أنها لن تطرح أي نسخ محدثة من هواتف « غالاكسي نوت7 » الذكية للبيع أو الإيجار في الولايات المتحدة.

إلا أن الشركة قالت لـ« رويترز » إنها تعتزم بيع نسخ محدثة من الهاتف الذي سحبته من الأسواق العام الماضي بسبب بطارياته القابلة للاشتعال، في بعض الأسواق، دون أن تقدم تفاصيل عنها.

وأضافت أنها « لن تعرض للإيجار أو البيع نسخا محدثة من هواتف غالاكسي نوت7 في الولايات المتحدة »، ما يعني أنها تستثني السوق الأميركية حصرا.

وفي وقت سابق، نقلت « رويترز » عن بيان للشركة أنها ستحدد الأسواق التي ستبيع فيها « نوت 7 » بعد تحديثها، وذلك عقب مناقشات مع الهيئات التنظيمية المختصة وشركات التوزيع.

وتعتزم الشركة استعادة واستخدام أو بيع المكونات التي يمكن إعادة استخدامها، مثل الشرائح والكاميرات واستخلاص المعادن النادرة التي استخدمت في هواتف « نوت 7 »، مثل النحاس والذهب والنيكل والفضة.