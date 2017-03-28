الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام 2017م

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية أسماء حجاج المحافظات الجنوبية(قطاع غزة)المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1438ه/2017م والبالغ عددهم 2401 حاجاً وحاجةً، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة التي تم إجراؤها عام 2013م.

وبينت الأوقاف أن الأسماء تشمل المواطنين المقبولين والمعتمدين في موسم الحج لهذا العام 1438هـ/2017م من منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا، بعد القرعة العلنية التي تم إجراؤها اليوم للمنطقتين فقط، في صالة السعادة بمحافظة الشمال.

وأوضحت الوزارة أن عدد المسجلين من منطقة بيتِ حانون بلغ (893) مواطناً، سدد منهم دُفعةَ ألف دينار (527) مواطناً. منوهةً إلى أن الأعداد المطلوبة هذا العام من بيت حانون (63) حاجاً تم اختيار (62) حاجاً من المسجلين بالإضافة لوجود حاج واحد ضمنَ الجدولةِ السابقة.

وأضافت: « كما تم اختيار (126) حاجاً للعامين القادمين (63) حاجاً لعام 2018م، و(63) حاجاً لعامِ 2019م

وأشارت الأوقاف إلى أن عدد المسجلين من منطقةُ بيت لاهيا بلغ (1668) مواطناً، سدد منهم دُفعة ألف دينار (1120) مواطناً، لافتةً إلى أن العدد الإجمالي المطلوب للمدينة (112) مواطناً، منهم (57) مواطناً مدرجين ضِمنَ الجدولةِ السابقة للحج هذا العام و(10) مواطنين مُجدولين ضمن العامين القادمين سيتم دمجهم للخروج ضمن حجاج هذا العام.

وقالت: »يتبقى (45) حاجًا تم اختيارهم في القرعة هذا اليوم ضمن حجاج هذا العام"، منوهًا إلى أنه تم اختيار (224) حاجاً للعامين القادمينِ (112) حاجاً لعام 2018م، و(112) حاجاً لعام 2019م.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن حصة قطاع غزة لهذا العام 2508 حاجاً وحاجةً، تم إدراج 2401 منهم ضمن الكشوفات، أما ما تبقى من أعداد والبالغة (107) حاجًا ستكون لمعالجة المحارم والمرضى المحتاجين لمرافقين، وكذلك الحالات المؤجلة من الماضي.

ودعت الوزارة كافة الحجاج المعتمدة أسماؤهم والمدرجة ضمن الكشوفات لهذا العام التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني لإيداع الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة (1000) دينار أردني، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2/4/2017م وحتى يوم الخميس الموافق 6/4/2017م،ثم تسليم إيصال الدفع وجواز السفر لإحدى شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للعمل لهذا العام 1438هـ التي يرغب الحاج بالسفر من خلالها،علماً أن للحاج الحرية في اختيار الشركة التي تناسبه.

للاطلاع على أسماء الحجاج

للاطلاع على أسماء شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة