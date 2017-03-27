الأونروا: فئتا الفقر المطلق والأمان الاجتماعي المستفيدتان من الطرود الغذائية

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى « الأونروا »، اليوم الاثنين، إن فئة الفقر المطلق، وشبكة الأمان الاجتماعي، هما اللاجئون المستفيدون من توزيع الطرود الغذائية الفصلية.

وتقوم « الأونروا »، وفق تقرير الوضع الطارئ، بتوزيع الطرود الغذائية على أساس فصلي، مرة كل أربعة شهور، لكل العائلات اللاجئة المستحقة من خلال تصنيفها إلى فئتين: الحصص الغذائية لفئة الفقر المطلق (الأسر التي تعيش بدخل يقل عن 3.87 دولار للشخص الواحد في اليوم)، وحصة شبكة الأمان الاجتماعي (الأسر التي تعيش بدخل أقل من 1.47 دولار للشخص الواحد في اليوم)، وفي كلتا الحالتين، تحتوي الطرود الغذائية على كميات من الدقيق الأبيض والأرز وزيت عباد الشمس والسكر والحليب المجفف والعدس والحمص.

وتدعم دائرة الدعم اللوجستي في « الأونروا » بغزة، حسب التقرير، كافة برامج « الأونروا » ومكاتبها فيما يتعلق بتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة بما في ذلك حراسة المخازن والمواصلات وتوزيع المساعدات الغذائية للاجئين، حيث يقوم موظفو الخدمات اللوجستية بتفتيش واستلام وتخزين وإصدار ما متوسطة أكثر من 130,000 طن من الإمدادات سنوياً، مثل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تشمل على البطانيات والفرشات والكتب المدرسية والأثاث.

وتوزع دائرة الدعم اللوجستي ما يقارب 30,000 طن من المساعدات الغذائية لأكثر من 950,000 مستفيد على أساس ربعي، مرة كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مواد غير غذائية للعائلات المتضررة من خلال مراكز التوزيع الاثني عشر المنتشرة في قطاع غزة.