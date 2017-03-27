إدارة الفيسبوك تكافئ لبنانية بـ3 مليون دولار.. فماذا فعلت؟

فازت الباحثة اللبنانية هدى زغبي بجائزة أوسكار عن العلوم، لتكون المرأة الوحيدة التي نالت جائزة خلال الاحتفال، إضافةً الى مبلغ 3 مليون دولار من جمعية Breakthrough، لصاحبها Mark Zuckerberg مؤسس فيسبوك.

واشتهرت « زغبي » في عملها العلمي حول الرنح النخاعي المخيخي، ومتلازمة « ريت »، فضلاً عن الأبحاث الدقيقة حول الأسباب الجينية لمرضي « الألزهايمر » و« الباركينسون ».

وصرّحت الأستاذة في جامعة Baylor في تكساس، خلال حديثها لموقع « The Guardian » البريطاني أنّ « الماديات لا تهمني، لو أعطيتموني مال العالم، لن أقوم بعملٍ آخر، ومساعدة الناس هي تكريمي اليومي ».

وكشفت أنّها ستخصّص قسماً من المبلغ الذي فازت به، لمساعدة الأطباء والباحثين الصاعدين لتحقيق أهدافهم، إضافةً الى مساهمتها بمنح دراسية في جامعة AUB في لبنان.