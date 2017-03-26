خدمات رفح يتقدم للمركز الثالث بثنائية أمام خان يونس

أشعل فريق خدمات رفح، حامل لقب الدوري، السباق على البطولة، بعدما تقدم للمركز الثالث، إثر الفوز على مضيفه خدمات خان يونس، بهدفين دون رد، اليوم، السبت في ختام الأسبوع العشرين من دوري الوطنية موبايل الفلسطيني الممتاز لأندية قطاع غزة.

ورفع خدمات رفح رصيده إلى 33 نقطة، وبات على بعد 3 نقاط من الصداقة المتصدر، ونقطة واحدة عن شباب خان يونس الوصيف، وتفوق على شباب رفح بفارق المواجهات المباشرة، حيث تراجع الشباب للمركز الرابع، أما موقف خدمات خان يونس فازداد صعوبة وتعقيداً بتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الأخير.

وجاء الشوط الأول متكافئاً من كلا الفريقين، حيث حاول كل فريق التسجيل في مرمى الآخر، لكن نتيجة التعادل السلبي سيطرت على هذا الشوط.

في الشوط الثاني، نجح نادي خدمات رفح في اقتناص هدفين بأول ربع ساعة على انطلاقه، حيث افتتح أحمد اللولحي التسجيل بهدف أول في الدقيقة 56 من تسديدة قوية، وعاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس قوية بعد متابعة عرضية زميله محمود النيرب.

وعلى ملعب اليرموك، اكتفى فريقا الشاطئ والأهلي بنقطة التعادل، لتأمين البقاء بشكل نهائي، فالشاطئ ظل سادساً برصيد 25 نقطة، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

وفي لقاء آخر، على استاد فلسطين، لم يستثمر أي من الهلال والتفاح الفرص التي لاحت لهما، وتعادلا سلبياً، ليحصد كل فريق نقطة، فالهلال ظل تاسعاً برصيد 22 نقطة، والتفاح عاد للمركز العاشر برصيد 20 نقطة، ليبقى الصراع على بطاقتي الهبوط مفتوحاً للجولتين المتبقيتين من المسابقة.