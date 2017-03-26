ليبرمان: اسألوني عن « إسماعيل هنية » في نهاية ولايتي

ردَّ وزير حرب الاحتلال « الإسرائيلي » أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، على تساؤلات المستوطنين « الإسرائيليين » حول تعهده السابق قبل توليه منصبه، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قائلاً: « نتصرف الآن بمسؤولية وحكمة، لكن بإمكانكم أن تسألوني حول »إسماعيل هنية« في نهاية منصبي كوزير للحرب.

وأضاف ليبرمان خلال محادثة مع المستوطنين عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلاً: لدينا سياسة جديدة ضد »حماس« وهي سياسة مسؤولة وحازمة. بحسب القناة »الإسرائيلية« الثانية.

يُشار إلى أن ليبرمان تعهد للمستوطنين قبل تنصيبه رسمياً كوزير للحرب باغتيال إسماعيل هنية خلال 24 ساعة من توليه المنصب، وقد عين ليبرمان رسمياً لهذا المنصب بتاريخ 25/6/2016، ووفقاً لقانون الاحتلال فإن ليبرمان سيبقى 4 سنوات في منصبه.

يذكر أن وزير الحرب السابق موشيه يعلون، أكد أن ليبرمان يسعى من خلال عصر الفيسبوك، الحصول على المزيد من اللايكات ولكن أنا لست كذلك »، قائلاً: "لا يوجد شيء اسمه صفر أخطاء في تدريب عسكري أو عملية عسكرية أو حرب؛ ودائما يجب أخذ العبر من تلك الأخطاء.