ترامب يفشل في القضاء على انجاز أوباما

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حسب ما نقلته صحيفة « واشنطن بوست »، أنه سحب مشروع قراره الخاص بإلغاء برنامج « Obamacare » للتأمين الصحي المطروح للتصديق عليه من قبل الكونغرس.

وجاء في تغريدة نشرتها الصحيفة على حسابها في موقع « تويتر » أن ترامب قال: « لقد سحبنا للتو مشروع القانون ».

ونقل مراسل الصحيفة، روبيرت كوستا، الذي تحدث معه ترامب، عن الرئيس قوله إن الجهود الرامية لتمرير مشروع القانون هذا قد توقفت في الوقت الراهن، معربا عن أمله في التوصل إلى « صفقة جيدة » حول نظام الرعاية الصحية مع الديمقراطيين في المستقبل

ويأتي هذا التطور قبل دقائق عمليا من التصويت المتوقع في مجلس النواب، الغرفة الدنيا من الكونغرس، حول المشروع، إذ أوضحت وكالة « أسوشيتد برس » أنه تبين أن الداعمين الجمهوريين لهذه الوثيقة لم يتمكنوا من الحصول على العدد الضروري من الأصوات لتمريرها.

ومن الجدير بالذكر أن إلغاء برنامج التأمين الصحي المعروف بـ « Obamacare »والذي يعتبر من أهم منجزات الرئيس الأمريكي السابق أوباما، كان من أولويات الرئيس الأمريكي الحالي ترامب خلال حملته الانتخابية.