والد فقهاء:ابني نال الشهادة بعد تهديدات عديدة من الاحتلال

قال والد الشهيد مازن محمد سليمان فقهاء (38 عامًا) من مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة إن ابنه نال شرف الشهادة التي طالما تمناها بعد مسيرة نضال وجهاد طويلة.

وأضاف فقهاء خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن نبأ شهادة نجله لم يفاجئه، لأن الاحتلال كان يتوعده من خلال تهديدات عديدة.

وأكد أن جيش الاحتلال كان يقتحم منزله في طوباس بشكل دائم ويبلغه بضرورة توقف نجله عن نشاطه الجهادي، لافتاً إلى أن الشهيد لم يبالِ أو يهتم بتهديدات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الشهيد فقهاء أسير محرر أمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2002، واتهامه بالتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية أسفرت عن مقتل عشرات الصهاينة، وحكم عليه بالسجن المؤبد تسع مرات بالإضافة إلى 50 عامًا قبل أن يتحرر في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 ويبعد إلى قطاع غزة.