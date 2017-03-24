لجان شعبية: سنعلن عن برنامج للاحتجاج على محاولة تغير مناهج التعليم بالأونروا

أكد المكتب التنفيذي للجان الشعبية والمجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور، أن الأسبوع القادم سيشهد إعلان عن كافة الخطوات الاحتجاجية في برنامج متكامل في المخيمات الفلسطينية تعبيراً عن رفضهم لمحاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية بالمناهج التعليمية في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

وأوضح المكتب التنفيذي في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الخطوات الاحتجاجية للتعبير عن الرفض لأي محاولات تهدف إلى طمس هويتنا الوطنية في مدارس الأونروا مستمرة.

ورفض، كافة الخطوات التي تحاول طمس وتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية بالمناهج واعتبارها خطوات تنسجم تماما مع موقف الاحتلال الإسرائيلي الداعي إلى شطب كل ما يدل على الهوية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حق العودة.

وطالب المكتب التنفيذي والمجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور، وكالة الغوث بتوضيح موقفها مما يدور في دوائر الأونروا حول خطوات تهدف لتغيير بعض المساقات التعليمية في المراحل الابتدائية من خلال إصدار تعاميم إدارية ومسودة أولية وبدأت خطوات لتدريب المعلمين عليها من أجل إقرارها والبدء بتنفيذها في مدارسها لتصبح مساقات مقررة للطلاب.

ووفقاً للمكتب، فإن وجود الأونروا في إطار تفويضها من الأمم المتحدة يتطلب منها العمل بشكل جاد ومسؤول على حماية حقوق اللاجئين بالإغاثة والتشغيل والعمل من أجل إنجاز حق العودة وفق القرار الدولي 194.

وأكد البيان على أهمية الحفاظ وصيانة تاريخ وحضارة شعبنا الفلسطيني من خلال تعزيز الثقافة الوطنية في مناهج وعقول أبنائنا الطلاب.

ودعا البيان كافة المؤسسات الدولية والأمم المتحدة لوضع حد للهجمة الشرسة التي تقوم بها حكومة الاحتلال على المناهج الفلسطينية، من خلال النظر إلى مناهج الاحتلال الإسرائيلي التي تكرس ثقافة العنصرية والتي لا تعير اهتمام إلى الأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتمارس الإرهاب والتحريض على شعبنا الفلسطيني.