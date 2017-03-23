خطف فرنسي في تشاد

أعلن مصدر عسكري فرنسي، الخميس، عن تعرض مواطن فرنسي للخطف قرب أبيشي شرقي تشاد بوسط إفريقيا.

وقال المصدر العسكري إنه « يجري اتخاذ كل ما يلزم لتحريره »، مضيفا أن المدني خطف جنوبي بلدة أبيشي الواقعة على بعد نحو 800 كيلومتر شرقي العاصمة نجامينا.

وأكد مصدر أمني تشادي حادث الخطف، وقال إن المخطوف يعمل لدى شركة فرنسية دون أن يوفر مزيدا من التفاصيل.

ويوجد حاليا في تشاد، التي كانت في الماضي مستعمرة فرنسية، نحو ألف جندي فرنسي إضافة إلى نحو 1500 مواطن فرنسي.

وهناك مواطنان فرنسيان آخران مخطوفان الأول خطف في مالي في ديسمبر على أيدي متشددين، بينما أخذ الثاني رهينة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق هذا الشهر.