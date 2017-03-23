بحرية الاحتلال تعتقل صيــادين في عرض بحر غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الصهيونية، صباح اليوم الخميس، صيادَين في عرض بحر غزة بعد مطاردتهما واطلاق النار صوبهما .

وأفاد شهود عيان، ان زوارق الاحتلال طاردت الصيادين على بعد 3 ميل من بحر شاطئ غزة، واعتقلت الصيادين خضر الصعيدي ورجب أبو ريالة من سكان مخيم الشاطئ وحوّلتهما الي جهة غير معلومة وقامت بمصادرة مراكبهم .

وكانت زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الصيادين ومراكبهم قرب الساحل بين دير البلح وخانيونس جنوب قطاع غزة، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل الاعتقالات والاستهداف الممنهج ضد الصيادين في عرض بحر القطاع ، للتضييق عليهم ومحاربتهم في رزقهم .