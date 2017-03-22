ماذا قال السنوار في أول تصريح للصحفيين بعد انتخابه قائداً لحماس بغزة؟

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، إن حركته « أحدثت حالة توازن كبيرة » في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا مضيها حتى استكمال « مشروع تحرير كل فلسطين ».

وأضاف السنوار ، في أول تصريح للصحفيين في غزة منذ انتخابه في منصبه رئيسا للمكتب السياسي لحماس في قطاع غزة قبل عدة أسابيع ، إن الحركة « حققت موازنة الردع والتكافؤ » مع الاحتلال الإسرائيلي رغم كل ترسانتها العسكرية الهائلة.

واعتبر السنوار، وهو أسير سابق لدى الاحتلال لمدة 23 عاما، أن « أمام الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الخير الكثير، ونحن ماضون في مشروعنا حتى التحرير ونؤكد أن معادلة الأرقام ليس لها قيمة كبيرة لأن قضية فلسطين تثبت مرة بعد مرة أنها تحظى بعناية ربانية ».

وكان السنوار يتحدث خلال زيارة وفد من قيادة حماس برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية لمنزل الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، وذلك في الذكرى السنوية 13 لاستشهاده في غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة غزة.