الدوري السوداني.. حَكم يهدد اللاعبين بمسدس

أشهر حكم كرة قدم سوداني مسدسا في وجه لاعبي فريق السهم، أثناء مباراتهم ضد مضيفهم الأهلي القضارف، بمباراة في دوري الدرجة الأولى، الثلاثاء.

وحسب تقارير صحفية سودانية، فإن الحكم محمد سالم احتسب هدفا تعادل به الأهلي مع ضيفه، إلا أنه أثار اعتراض لاعبي السهم بحجة وجود مخالفة، الأمر الذي دفع حارس الأخير إلى الاعتداء على الحكم وإسقاطه على الأرض.

إلا أن رد فعل سالم كان مفاجئا لكل من في الملعب، حيث أخرج مسدسا من طيات ملابسه وأشهره في وجه لاعبي السهم.

وقال سكرتير نادي السهم مجدي بابكر لصحيفة « الصيحة » إنه أسرع إلى أرض الملعب لتهدئة لاعبيه، مشيرا إلى « شعور اللاعبين بأن هذا الحكم يستهدفهم بصورة واضحة منذ عامين في جميع المباريات التي يديرها لهم ».

وأضاف أن إدارة ناديه اتخذت إجراءات قانونية ضد الحكم محمد سالم.

وطالب بابكر اتحاد الكره بالتدخل لمنع تحيز الحكام الذي قال إنه « أضر بالنشاط الكروي والأندية »، موضحا أن ناديه سيرفع مذكرة عاجلة للاتحاد يطالب فيها بحفظ حقوق النادي أو الانسحاب من الدوري.