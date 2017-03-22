الإفراج عن الأسير محمد بدر أحد كوادر الجهاد الاسلامي من بيت لقيا

أفرجت سلطات « الاحتلال » الإسرائيلية، الليلة الماضية عن الأسير محمد إبراهيم بدر أحد كوادر الجهاد الاسلامي من بيت لقيا، و أحد نشطاء العمل المجتمعي في أطر الجهاد الإسلامي ، و من الأسرى المحررين حيث أمضى 22شهراً.

وأفاد مراسلنا ان الشهيد أُعتقل سابقا لمدة أربع أعوام و نصف بتهمة القيام بنشاطات جهادية مع كوادر انتفاضة القدس .

وشارك في زفة المحرر بدر عدد من قيادات البلدة ، و سارت سيارات من جسر خربثا المصباح حيث رفعت صور المحرر و رايات التوحيد و شعارات حركة الجهاد الإسلامي و عدد من صور الشهداء .

وألقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الحريات الشيخ خضر عدنان كلمة أكد فيها على أهمية العمل لخدمة قضية الأسرى و حرية الإنسان الفلسطيني من الظلم الصهيوني ، و تقدم بالتهنئة إلى الأسير المحرر و عائلته و كل أحرار البلدة ، و أشار المحامي محمد علان أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية إلى أهمية تكاثف ووحدة الكل الفلسطيني و فضح إجراءات و اعتداءات العدو الصهيوني .

















