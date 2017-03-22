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الإفراج عن الأسير محمد بدر أحد كوادر الجهاد الاسلامي من بيت لقيا

  • فلسطين اليوم - بيت لقيا
  • 07:22 - 22 مارس 2017
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أفرجت سلطات « الاحتلال » الإسرائيلية، الليلة الماضية عن الأسير محمد إبراهيم بدر أحد كوادر الجهاد الاسلامي من بيت لقيا، و أحد نشطاء العمل المجتمعي في أطر الجهاد الإسلامي ، و من الأسرى المحررين حيث أمضى 22شهراً.

وأفاد مراسلنا ان الشهيد أُعتقل سابقا لمدة أربع أعوام و نصف بتهمة القيام بنشاطات جهادية مع كوادر انتفاضة القدس .

وشارك في زفة المحرر بدر عدد من قيادات البلدة ، و سارت سيارات من جسر خربثا المصباح حيث رفعت صور المحرر و رايات التوحيد و شعارات حركة الجهاد الإسلامي و عدد من صور الشهداء .

 وألقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الحريات الشيخ خضر عدنان كلمة أكد فيها على أهمية العمل لخدمة قضية الأسرى و حرية الإنسان الفلسطيني من الظلم الصهيوني ، و تقدم بالتهنئة إلى الأسير المحرر و عائلته و كل أحرار البلدة ، و أشار المحامي محمد علان أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية إلى أهمية  تكاثف ووحدة الكل الفلسطيني و فضح إجراءات و اعتداءات العدو الصهيوني . 



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