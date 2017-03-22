أنستغرام يتيح خاصية حفظ فيديو « البث المباشر »

كشف موقع انستغرام عن إتاحته خاصية حفظ فيديوهات « البث المباشر » بعد الانتهاء من بثها مباشرة، لكن ضمن تفاصيل معينة.

وقال موقع « thenextweb »، المتخصص في التكنولوجيا، إنه بعد فترة قصيرة من تقديم خدمة « انستغرام ستوري »، الشبيهة بمبدأ عمل تطبيق « سناب شات »، قامت الشركة بإضافة خاصية البث المباشر للانستغرام، وهي الخاصية التي كانت متاحة بالأصل على موقع « فيسبوك »، لكن المشكلة فيها كانت أنها تذهب بعد الانتهاء من البث؛ فلا يمكن مشاهدتها مرة أخرى.

وأضاف الموقع: « الآن، انستغرام أتاحت خاصية حفظ الفيديوهات، حيث إنه بمجرد انتهاء البث يمكنك الضغط على زر »حفظ« على يمين التطبيق في الأعلى ».

وأوضح في التقرير، الذي ترجمته « عربي21 »، أن الفيديو سيختفي من « انستغرام »، لكن سيتم حفظه في جهازك، ولن يكون هناك مانع من أن تعيد نشره على التطبيق.

ويوضح الموقع أنه سيمكن للمستخدم الذي قام ببث الفيديو بمفرده بحفظه؛ « لذا لا داعي للقلق من أي شيء محرج قمت به خلال البث المباشر ».

لكن، ولسوء الحظ، يبيّن الموقع أن هذه الخاصية لن تتيح مشاهدة التعليقات والإعجابات والمشاهدات، فكلها ستذهب مع انتهاء البث.

ولفت الموقع إلى أنه يمكنك حفظ الفيديو فقط بعد انتهاء البث مباشرة؛ لذلك لا سبيل لعرض الفيديو مرة أخرى إذا نسيت الضغط على « حفظ » فور انتهاء البث.

يشار إلى أن هذه التحديثات تتوفر كجزء من الإصدار 10.12 والإصدارات الأحدث للتطبيق في متجر تطبيقات Apple، وكذلك Google Play.