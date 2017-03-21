لأول مرة.. أبل تطلق آيفون أحمر اللون

أعلنت شركة أبل الأميركية، الثلاثاء، عن نسخة جديدة من هاتف آيفون 7 باللون الأحمر لينضم إلى تشكيلة الألوان التقليدية السابقة.

وتعد هذه المرة الأولى، التي تطلق فيها أبل هاتفها بلون أساسي أحمر بدلا من استخدام الغطاء الأحمر الذي قدمته سابقا، وهي نسخة محدودة، في إطار دعمها للجمعيات الخيرية لمكافحة مرض نقص المناعة (الإيدز).

وكانت الشركة أعلنت في ديسمبر الماضي عن نيتها إطلاق لون جديد من آيفون 7 وهو اللون الأحمر.

واللون الجديد سيتاح للشراء بدءا من يوم الجمعة المقبل حول العالم، وذلك في نسختي 128 و256 غيغابايت، بسعر يبدأ من 749 دولارا وذلك لجهازي آيفون 7 وآيفون 7 بلس.

ويأتي ذلك الإعلان قبل شهور من إطلاق الشركة لهاتف آيفون الجديد الذي يعتقد أن يأتي باسم « آيفون 8 » في سبتمبر المقبل.