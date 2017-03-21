الفصائل تطالب الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال

​طالبت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد تقرير منظمة « الاسكوا » الذي يدين « إسرائيل »، واتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال على ممارساته العنصرية.

وقالت الفصائل في رسالة سلّمتها للأمين العام خلال تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، إن شعبنا الفلسطيني تابع في كل مكان، تقرير منظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة الذي اعتبر أن ممارسات دولة الاحتلال ( إسرائيل ) ضد شعبنا الفلسطيني تؤسس لنظام فصل عنصري يقوم على اضطهاد شعبنا الفلسطيني بشكل لم تشهده إلا أنظمة الابرتهايد التي سقطت بفعل كفاح الشعوب وصحوة الضمير الإنساني في العالم.

وأضافت الفصائل، أن الإعلان عن التقرير وما تضمنه من وصف حقيقي لممارسات الاحتلال بحق شعبنا والتي تناولها التقرير بموضوعية ومهنية عاليه بعثت الأمل لدينا بأن قيم الإنسانية والعدالة باقية ولم تمت ويمكنها أن تشق طريقها رغم الاحتلال وممارساته وما يحظى به من دعم من كل أولئك الذين لا يقيمون للإنسانية أي اعتبار .

وأشارت لتلك الممارسات كمصادرة للأراضي وإقامة المستوطنات عليها وبناء جدار الفصل العنصري ونصب مئات الحواجز واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا بالاظافة إلى استمرار عمليات الاعتقال للأطفال والنساء والشباب ومواصلة سياسة الإعدام بدم بارد ناهيك عن الحصار والمجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال وما تزال بحق شعبنا لثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع للمطالبة بحقه في الحرية والاستقلال أسوة بشعوب العالم كافة.

ونوهت الفصائل في رسالتها، إلى أن شعبنا الفلسطيني تابع منذ اللحظة الأولى استلام أمين عام للأمم المتحدة مهامه وقد بنى على ذلك آمالاً كبيراً بأن يقوم بهذه المهام انطلاقاً من مبادىء وقيم الإنسانية والعدالة التي بدونها يتحول العالم إلى غابة من الوحوش التي لا تحكمها أي مبادىء أو قيم وفي ظل ذلك تنعدم العدالة التي يتطلع لها شعبنا، ويصبح معها حقنا في العودة وتحرير أرضنا والاستقرار والأمن في العالم الذي نتوق إليه في المنطقة والعالم غير ممكن.

وقالت الفصائل: كنا نأمل بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الدور الإنساني العادل انطلاقاً من القيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومشرعة في كافة القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والدينية، لكننا يا سيادة الأمين العام فوجئنا وفجعنا بخضوعكم للضغوط الإسرائيلية والأمريكية وقيامكم بتنحية ضميركم الإنساني جانباً وطلبكم من السيدة ريما خلف المدير التنفيذي لمنظمة الاسكوا بسحب هذا التقرير واعتباره وكأنه لم يكن.

ودانت الفصائل باسم الشعب الفلسطيني وكل ضحاياه الذين يرتقون يومياً برصاص الاحتلال ويكابدون الويلات على حواجزه ويموت أطفاله قبل الوصول إلى مستشفياتهم لتلقي العلاج وباسم الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال والشباب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بسحب التقرير.

وحيت الفصائل، باسم شعبنا الفلسطيني الموقف الإنساني الشجاع الذي عبرت عنه السيدة ريما خلف المدير التنفيذي للاسكوا ورفضها سحب التقرير وتقديم استقالتها معبرة عن انحيازها لضميرها الحي.

واعتبرت موقفها هذا بمثابة نقطة ضوء تبعث فينا الأمل وتحفزنا على مواصلة الكفاح لاستعادة حقوقنا المشروعة، قائلةً: نحن على يقين بأن السيدة ريما خلف ومعها الملايين ممن يحافظون على قيم الإنسانية والعدالة ويقفون الى جانب الحقيقة الساطعة برفض كل إشكال الاحتلال والتمييز العنصري سيتواصل كفاحنا من اجل انتصار قيم الإنسانيةو قيم الحرية والعدالة وضمان حقوق الشعوب وفي مقدمتها حق شعبنا الفلسطيني ضحية الاحتلال الصهيوني وممارساته العنصرية .





















