جيش الاحتلال يعلن فقدان طائرة استطلاع جنوبي سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة فقدان طائرة بدون طيار تابعة لها في منطقة القنيطرة بالجولان جنوبي سوريا .

وقال إن طائرة تابعة لسلاح الجو من نوع “سكاي رايدر” المخصص لمهام الاستطلاع فُقدت خلال مهمة عسكرية، حسب القناتان العبرية العاشرة و الثانية.

ولفت إلى أنه يتم التحقيق حالياً في أسباب فقدان الطائرة، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت في وقت متأخر من مساء الإثنين عن قناة “المنار” اللبنانية المقربة من حزب الله والنظام السوري، قولها إن “الجيش السوري أسقط طائرة إسرائيلية في القنيطرة”.

ويشار إلى أن هذه الطائرة الإسرائيلية الرابعة من ذات الطراز التي يتم الإعلان عن فقدانها منذ بداية العام الجاري؛ واحدة في غزة، وأخرى في مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية، وثالثة على الحدود مع لبنان.