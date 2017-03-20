ضابط « إسرائيلي »: الصاروخ السوري كان يحمل 200ك مواد متفجرة

قال قائد الدفاعات الجوية « الإسرائيلية » العميد تسفي حيموفتش أن الصاروخ الذي أطلقته سورية فجر الجمعة الماضية نحو الطائرات « الإسرائيلية » هو من نوع SA5 ويحمل رأساً متفجراً يزن 200 كيلو وكان موجها ليصل لمنطقة الاغوار.

وأضاف، أن الصاروخ تم إطلاقه من قاعدة سورية جوية قرب حمص التي تبعد 400 كيلو.

وقال الضابط: في تمام الساعة 2:40 تم إطلاق الصاروخ السوري وفي أقل من دقيقة تم اتخاذ القرار لإسقاطه باعتباره صاروخا بالستيا بعيد المدي.

ووفقا ليديعوت، لو ضرب الصاروخ الاغوار؛ لأوقع عددا كبيرا من القتلى، ويعتبر هذا الصاروخ فتاكا، مقارنة مع صواريخ سكاد التي أطلقها الرئيس الراحل صدام حسين نحو « إسرائيل » عام 1991 إبان حرب الخليج.