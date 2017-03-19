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الجيش المصري يعلن تدمير نفقيْن برفح وضبط 37 مشتبها بهم‎

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:19 - 19 مارس 2017
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أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، تدمير نفقين رئيسيين على حدود قطاع غزة، وضبط 37 مشتبها بهم، في محافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان له إنه « تم اكتشاف وتدمير نفقين رئيسيين جنوب مدينة رفح (..) بالإضافة إلى ضبط 37 شخصًا من المشتبه بهم (لم يحدد تهمهم) ».

وأشار إلى أن قوات الجيش والشرطة بسيناء « تواصل كافة جهودها لاكتشاف وتدمير باقي الأنفاق على الشريط الحدودي لمنع العناصر التكفيرية والإجرامية من استخدامها في أعمال التهريب والتسلل ». على حد قوله.

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