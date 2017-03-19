« إسرائيل » قلقة من بوتن لعدم منع بناء ميناء بحري ايراني في سوريا

أعربت مصادر « إسرائيلية » عن قلقها من مغبة أن يسمح الرئيس السوري بشار الأسد لإيران لبناء ميناء بحري على شواطئ سوريا.

ووفقاً للمراسل السياسي للتلفزيون « الإسرائيلي » القناة العاشرة مواف فاردي، فلم يُعرف بعد الحديث الذي دار بين السفير « الإسرائيلي » في موسكو غيري كورن مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخئائيل بوغدنوف الذي استدعى السفير « الإسرائيلي » في أعقاب الغارات « الإسرائيلية » ضد سوريا.

وأضافت العاشرة، أن المشكلة التي تواجه « إسرائيل »، وفقاً لمسؤولين « إسرائيليين » هو أن الرئيس الروسي فلادمير بوتن غير مهتم بسماح الأسد لإيران بناء ميناء بحري، ومن غير المؤكد بأنه سيعمل ضد بناء هذا الميناء، وهذا أمر يقلق « إسرائيل ».

أما حيال حزب الله، وفقاً لمسؤولين « إسرائيليين »، فالرئيس بوتن لن يطالب « إسرائيل » بالتوقف عن استهداف شحنات أسلحة لحزب الله في الأراضي السورية.