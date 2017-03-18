الرئيس عباس يزور القاهرة غداً للقاء نظيره المصري

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية السفير علاء يوسف، إن الرئيس محمود عباس، من المقرر أن يصل القاهرة غداً الأحد، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن زيارة الرئيس عباس إلى مصر تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة في الأردن يوم 29 الجاري.

وأوضح أنه من المنتظر أن تتطرق المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام، لا سيما في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام، وتشجيع الطرفين الفلسطيني و« الإسرائيلي » على العودة إلى المفاوضات.

من جانبه، قال سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، إن الرئيس سيصل جمهورية مصر العربية، مساء غدٍ الأحد، بناء على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وستعقد جلسة المباحثات، بعد غدٍ الاثنين بمقر الرئاسة المصرية، لبحث الأوضاع المستعجلة والهامة على الساحة الفلسطينية والعربية.

وقال الشوبكي لـوكالة الأنباء الرسمية، إنه سيتم خلال اللقاء بحث تطورات القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، مضيفا أن الرئيس حريص على إجراء مشاورات مع الرئيس السيسي فيما يخص الوضع الفلسطيني، خاصة الجهود التي تقوم بها القيادة لإنهاء الاحتلال « الإسرائيلي »، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وسبل دعمها قبيل انعقاد القمة العربية.

وأوضح أن الرئيس سيضع نظيره المصري في صورة الاتصالات والمحادثات الأخيرة التي جرت مع الإدارة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين للالتزام بعملية سلام حقيقية، وإخراج العملية السياسية من الجمود الحالي.