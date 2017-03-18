ماذا يحضر إنريكي لميسي؟

تحدث مدرب فريق برشلونة لويس إنريكي، عن ميسي في مؤتمر صحفي قبل مباراة برشلونة وفالنسيا، على ملعب كامب نو الأحد المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي، سئل لويس إنريكي عن ما إذا كان ينوي إراحة ميسي والاستغناء عنه في المرحلة الأخيرة من الموسم، مع اقتراب موعد عدة مباريات مهمة، بعد أن لعب كل المباريات تقريبا.

وبحسب صحيفة السبورت اعترف لويس إنريكي أنه ينوي فعلا إراحة النجم الأرجنتيني، لكنه ألمح في المقابل أن ذلك ربما لن يكون ممكنا.

وقال إنريكي « ميسي سجل نفس أرقام الموسم الماضي بل أعلى قليلا بسبب أنه كان مصابا لمدة شهرين ذلك العام، أفكر فعليا بإراحته، لكن لا يمكننا المضي دون أفضل لاعب في العالم ».

ولعب ميسي تقريبا كل المباريات في عدة مسابقات، لم يدخل أساسيا مرتين، فيما استبدل ثلاث مرات، وقد لعب مباريات كأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسبانية.