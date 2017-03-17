استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجراح خطرة في مخيم العروب

استشهد الشاب مراد يوسف ابو غازي (19 عاما) من مخيم العروب، شمال الخليل، فيما أصيب الشاب سيف رشدي (19 عاما) بجروح خطيرة، وذلك بعد إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية نصبت كمينا على مقربة من المدخل الرئيس للمخيم الواقع بمحاذاة الشارع الرئيس « القدس ـ الخليل »، حيث اندلعت مواجهات في المكان اطلق خلالها الجنود الرصاص باتجاه مجموعة من الشبان، ما ادى الى اصابة الشابين ابو غازي ورشدي بإصابات بالغة جرى نقلهما على آثرها الى مستشفى الاهلي بمدينة الخليل.

وبعد محاولات عدة بذلها الاطباء، أعلن استشهاد الشاب أبو غازي متأثرا بجراحه، فيما وصفت إصابة الشاب رشدي بالخطيرة، حيث استقرت الرصاصة في منطقة الصدر القريبة من الكتف وقد اجريت له عملية جراحية عاجلة وعلم ان حالته الان لازالت خطيرة ولكنها مستقرة.

وفور اعلان نبأ استشهاد ابو غازي انطلقت مسيرة جماهيرية عفوية في شوارع المخيم ردد المشاركون فيها الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال واخرى تدعو الى استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال.

وفي مستشفى الاهلي بالخليل، تجمع المئات من المواطنين وهم يهتفون بحياة الشهيد وينددون بالجريمة الاسرائيلية الجديدة وكان من بين الشعارات« اطلع يا قمرنا وهل ، ضوي الكرة الارضية ، ضوي عالمخيمات ، ما خلقنا نعيش بذل خلقنا نعيش بحرية ».

وتم نقل جثمان الشهيد إلى ثلاجة الموتى في المستشفى على أن يتم تشييع جثمانه غدا السبت بعد صلاة الظهر، فيما أعلنت القوى والمؤسسات في مخيم العروب الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وقال نشطاء من المخيم ان حشود كبيرة من جنود الاحتلال تم استدعائها ، حيث تمركز الجنود حول المخيم وعند مدخله الرئيس عقب الاعلان عن استشهاد الشهيد ابو غازي.

























