استقالة مديرة « إسكوا » بعد سحب تقرير يتهم « إسرائيل » بالعنصرية

أعلنت الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا)، ريما خلف، استقالتها من منصبها، على خلفية طلب الأمين العام سحب تقرير يدين إسرائيل.

وأعلنت الأمين التنفيذي لإسكوا ريما خلف استقالتها في مؤتمر صحفي في بيروت.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش طلب من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) التي تضم أغلب الدول العربية رفع تقرير يتهم إسرائيل بفرض « نظام فصل عنصري » على الفلسطينيين من موقع اللجنة على الانترنت.

كان تقرير اللجنة التي تضم 18 دولة عربية خلص إلى أن إسرائيل « أسست نظام أبارتيد (فصل عنصري) يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله ».

وكثيرا ما ينعت منتقدو إسرائيل ممارساتها بهذا الوصف لكن لم توجه أي جهة تابعة للأم المتحدة هذا الاتهام لإسرائيل من قبل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة.

وشبه متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بالدعاية النازية التي كانت معادية للسامية بشدة ووصفه بأنه « جدير بالازدراء وكذب صارخ ».

وقالت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل إنها تشعر بالغضب من التقرير. وكان التقرير لا يزال منشورا على موقع الاسكوا اليوم الجمعة.