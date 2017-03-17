وقفة سلمية تطالب الاحتلال بفتح طريق رئيس جنوب الخليل

طالب عشرات المواطنين اليوم الجمعة، بفتح طريق « سدة قلقس » جنوب الخليل التي تغلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 سنة.

وجاء خلال وقفة احتجاجية أقيمت في المنطقة، حيث رفع المواطنون الشعارات التي تستنكر مواصلة الاحتلال إغلاق الشارع الحيوي المحاذي للشارع الالتفافي، وبخاصة أن ذلك يعرقل حركة المواطنين، ويكبدهم عناء كبيرا نتيجة سلوك طرق أخرى للوصول إلى قلب مدينة الخليل.

وأشار الأهالي إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف وتعرقل عملهم للوصول إلى عدد من الأحياء المحاذية لهذه المنطقة، فيما احتشدت قوات الاحتلال بالتزامن مع الفعالية وحاولت طرد المشاركين.