إجراء القرعة المكانية لشقق مدينة حمد المرحلة الثانية



أجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان واللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة القرعة الالكترونية المكانية لشقق مدينة سمو الشيخ حمد السكنية المرحلة الثانية.

وقال وكيل الوزارة إبراهيم رضوان، إن عدد الشقق السكنية للمرحلة الثانية يبلغ (1264) شقة سكنية، مشيرا إلى أنه سيتم بدء إجراءات تسليم الشقة حتى استلام المفتاح بعد معرفة المستفيدين مكان شقته السكنية.

وشكر رضوان دولة قطر الشقيقة وسمو الأمير تميم بن حمد والسفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، مثمنا جهودهم ودعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح رضوان أنه بإمكان المواطنين معرفة مكان شقته السكنية من خلال موقع الوزارة الالكترونيwww.mpwh.ps عبر نافذة الاستعلامات .