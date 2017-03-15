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بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس

جيش الاحتلال يطلق النار على فتاة ويصيبها بجراح خطيرة جنوب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:55 - 15 مارس 2017
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أصيبت فتاة 16 عاماً بجروح خطيرة، جراء إطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة « تقوع » على مفترق « عتصيون » جنوبي بيت لحم بدعوى تنفيذها عملية دهس.

وذكر موقع « 0404 » العبري والمقرب من جيش الاحتلال أن الجنود « الإسرائيليين » أطلقوا الرصاص على الفتاة، بدعوى تنفيذها عملية دهس على مفترق « عتصيون »، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن أحد الجنود أصيب جراء عملية الدهس بصورة طفيفة.

وكانت بعض المواقع العبرية قد أعلنت عن استشهاد الفتاة إلا أن الارتباط الفلسطيني ووزارة الصحة أكدا أن الفتاة أصيبت بثلاث رصاصات وجراحها خطيرة.

وذكرت مصادر محلية أن الفتاة هي فاطمة جبرين عايد طقاطقة 16 عاماً من سكان بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

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