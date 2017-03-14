الثقافة تطلق مشروع « نادي القراءة » في غزة

أطلقت وزارة الثقافة في غزة، مشروع نادي القراءة في قطاع غزة تحت شعار « القراءة نهج حياتي » بمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية.

وقال مدير عام المعارض والمكتبات بالوزارة محمد الشريف، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الإعلام بغزة، صباح اليوم، إن فعاليات النادي ستبدأ اعتباراً من شهر « إبريل » للتثقيف المجتمعي وتشجيعهم على القراءة والارتقاء بالإنسان الفلسطيني، مشيراً إلى أن نشاطات النادي ستستمر إلى نهاية شهر ديسمبر 2017.

وأضاف الشريف، أن النادي يسعى برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون والشراكة مع مجموعة من المؤسسات المشاركة لبناء مجتمع فلسطيني مثقف وواع فكرياً من خلال إيجاد بيئة ثقافية ومادية داعمة، وكوادر قادرة على نشر العلم والمعرفة، في جو تنافسي ووسائل مستحدثة من البرامج والأنشطة التي تدعم نشر الثقافة لكافة شرائح المجتمع.

وأكد على أن نادي القراءة يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز ثقافة القراءة لدى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني للوصول إلى مجتمع قارئ ومثقف وواعٍ وعلى إطلاع بما يدور حوله للدفاع عن قضاياه الوطنية.

وأوضح الشريف أن نادي القراءة يسعى إلى تطوير قدرات الجيل الناشئ من خلال تشجيع القراءة التي أصبحت مفقودة بسبب الاتجاه نحو مشاهدة القنوات التلفزيونية ومتابعة مواقع الانترنت والتي أنتجت جيل لا يحب القراءة وغير مثقف.

وأشار مدير عام المعارض والمكتبات، إلى أن الفئات التي سيتم استهدافها من خلال فعاليات وأنشطة النادي تتركز في طلاب كافة المراحل التعليمية في المدارس والجامعات، والعاملين في المجالات التعليمية والتربوية بالإضافة لأولياء الأمور، مؤكداً أن الوزارة ستسعى من خلال النادي لتعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية.