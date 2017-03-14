صحافيون عرب من الجزائر وتونس والمغرب يزورون « إسرائيل »

وصلت « إسرائيل » مجموعة جديدة من المدونين والصحافيين العرب من دول شمال افريقيا، تتألف من ستة افراد وذلك بدعوة من نائب الناطق بلسان خارجية الاحتلال للإعلام العربي، حسن كعبية.

يذكر ان هذه هي المجموعة السادسة التي تجلبها خارجية الاحتلال من دول المغرب العربي لزيارة « إسرائيل »، فيما يؤكد مصدر في خارجية الاحتلال ان كل الترتيبات لهذه الزيارة تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

فقد وصل « إسرائيل » حتى الآن صحافيون من المغرب، غير ان هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها صحافيون من الجزائر ومن تونس كذلك.

وقد زار أعضاء المجموعة أمس الاثنين الأماكن المقدسة في البلدة القديمة من القدس المحتلة وتجولوا في باحات المسجد الأقصى.

كما زاروا متحف « الهولوكوست » في القدس فيما يتوقع اليوم الثلاثاء ان تستضيفهم وزارة الخارجية في مكاتبها في القدس الى جانب جولة في أروقة محكمة « العدل العليا » ومبنى الكنيست، حيث يلتقون عددا من أعضاء الكنيست.