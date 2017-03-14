تقرير: « الدواجن » ترفع مؤشر غلاء المعيشة

أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، وزعت نتائجه اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر شباط الماضي، مدفوعا خصوصا بانفلات اسعار الدواجن.

فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.62% خلال شهر شباط 2017 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2017، بواقع 0.78% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.40% في قطاع غزة، وبنسبة 0.35% في القدس الشرقية.

وعزا « الاحصاء » هذا الارتفاع لصعود أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 13.08%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.03%، وأسعار الغاز بنسبة 5.18%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10.59%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.49%، وأسعار البيض بنسبة 3.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.13%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.35%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2017 مع شهر شباط 2016، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.62%، بواقع 4.06% في القدس الشرقية، وبنسبة 1.30% في باقي الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً بنسبة 0.49% في قطاع غزة.

جغرافيا، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.78% خلال شهر شباط 2017 مقارنة بشهر كانون الثاني 2017، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 21.34%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.41%، وأسعار الغاز بنسبة 5.37%، وأسعار البيض بنسبة 1.17%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.50%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.04% وأسعار الخبز بنسبة 3.02% وأسعار الطحين بنسبة 2.44%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.40% خلال شهر شباط 2017 مقارنة بشهر كانون الثاني 2017، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.54%، وأسعار الغاز بنسبة 5.67%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.53%، وأسعار الطحين بنسبة 3.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 14.58%، وأسعار البيض بنسبة 11.37%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.69%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.41%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.78%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس الشرقية ارتفاعاً نسبته 0.35% خلال شهر شباط 2017 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2017، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 9.95%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 9.15%، وأسعار البيض بنسبة 6.06%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.70%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.79.