علماء: أدمغة الأذكياء أكثر تعقيدا وأصحابها أكثر سعادة وتعليما وكسبا للمال

ذكر باحثون أن الأشخاص الأذكياء يتميزون بتركيبة للدماغ تختلف عما لدى الأفراد العاديين ذوي القدرات الفكرية والاجتماعية الأقل، فالروابط لدى الأذكياء بين مراكز الأعصاب أكثر تعقيدا وكثافة.

ووجد العلماء من خلال بيانات مسح الدماغ لـ461 متطوعا أن بعضهم لديه أنماط مختلفة بحسب مقياس connectome، وهذه الأنماط مرتبطة بالجوانب الإيجابية في الحياة، مثل الذاكرة الجيدة وحسن استخدام المفردات والشعور بالارتياح والسعادة والرضى مع القدرة الكبيرة على التحصيل العلمي.

وعلى الطرف الآخر من مقياس connectome، وجد العلماء أنماطاً أخرى من تركيبات الدماغ أقل تعقيدا وروابطها أقل كثافة، وأصحابها أكثر عرضة للاتصاف بصفات سلبية، بما في ذلك الغضب وخرق القوانين واللجوء إلى المخدرات وسوء النوم.

وقال الباحثون إن هذه الأنماط من تركيبات الدماغ التي تختلف باختلاف الأفراد، هي التي تساعد على تحديد مستقبل الحياة لدى المرء، أتكون حياته سعيدة ومريحة أم تعيسة ومليئة بالمشاكل والتعقيدات.

وتعد هذه بمثابة النتائج الأولى لمشروع Human Connectome Project، الذي رصدت له ميزانية تمويل تبلغ 20 مليون جنيه استرليني كل من جامعة أكسفورد وجامعتي واشنطن ومينيسوتا في الولايات المتحدة.

وقد نشرت نتائج هذه البحوث في المجلة الدورية « الطبيعة وعلوم الأعصاب Nature »Neuroscience.

ويقول العلماء إن هذه النتائج هي صدى لما أشار إليه علماء النفس من قبل في عام 1904 تحت اسم « العامل- جي » أو g-factor، والذي يميز قدرات الفرد واختلافها عما لدى الآخرين في المجالات المعرفية المختلفة، لكنه تعرض وقتذاك لانتقادات شديدة، وذلك لفشله في كشف مدى التعقيد الحقيقي داخل المخ، واختلافه بين فرد وآخر.