الكنيست تصوت على قانون ادوميم خلال زيارة مبعوث ترامب « لإسرائيل »

ذكر التلفزيون « الإسرائيلي » القناة الثانية بأنه وقت زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس الامريكي « جايسون غرنبلت » « لإسرائيل » غدا الثلاثاء سيطرح على لجنة التشريع الوزارية في الكنيست مشروع قرار ضم مستوطنة معالية ادوميم .

وذكرت مصادر « إسرائيلية » بأن طرح القرار للتصويت في الكنيست من شأنه ان يمس بالعلاقات بين « إسرائيل » والولايات المتحدة بعد ان اتفقت الدولتين على تشكيل طاقم مشترك , وحسب المصادر الأمريكية سيفسرون مشروع قرار ضم معالية ادوميم فرض حقائق على الارض .

وتابعت القناة كان من المفترض عرض مشروع القرار الاسبوع الماضي ولكن بنيامين نتنياهو طالب تأجيل التصويت وتم ذلك , وحسب مشروع القرار فإن مستوطنة معالية ادوميم تعتبر جزء لا يتجزأ من « إسرائيل ».

كما سيزور المبعوث غدا رام الله وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس .