نافاس يلوم نفسه بعد الخطأ الكارثي أمام ريال بيتيس

أبدى كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، استياءه بعد الهدف الذي سجله في مرماه بالخطأ أمام ريال بيتيس، أمس، الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب « سانتياجو برنابيو »، بالجولة الـ28 من عمر الليجا.

وتصدى نافاس لتسديدة سهلة من أنتونيو سارابيا، لاعب بيتيس، لكن الكرة أفلتت منه بشكل غريب قبل أن تعبر خط المرمى، لتمنح التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 25، علما بأن ريال مدريد حقق الفوز بنتيجة 2-1.

وقال نافاس، في تصريحات نقلتها صحيفة « ماركا » الإسبانية، « لقد تصديت لكرة الهدف لكن عندما حاولت الإمساك بها قمت بذلك بالطريقة الخاطئة، إنه أمر صعب، كل لاعب لا يتمنى رؤية نفسه بذلك الشكل، عليّ المضي قدمًا ».

وأضاف الحارس الكوستاريكي، الذي تألق في مونديال 2014، « دائمًا ما كان زملائي معي ومنحوني الدعم، سأعمل على عدم تكرار ما حدث أمام ريال بيتيس ».

وعن عرقلة أحد لاعبي الخصم في كرة مشتركة، أوضح « في انفراد لاعب بيتيس خرجت للعب الكرة بالرأس، لقد حدث تصادم، ولكني لم أذهب أبدًا بنية عرقلة لاعب الخصم ».

وتابع الحارس « دائما ما أحاول تقديم الأفضل من أجل زملائي في الفريق والمدرب الذين يثقون بي ».

وبسؤاله عن التقارير التي تؤكد نية ريال مدريد التعاقد مع دافيد دي خيا، أو تيبو كورتوا، حارسي مرمى مانشستر يونايتد وتشيلسي، رد نافاس « في الملعب أنا أدخل للقيام بعملي، أحيانًا لا تحصل الأمور كما يتمنى الشخص، لكن علي التحلي بالهدوء دائمًا، مررت ببعض اللحظات السيئة، وكذلك مررت ببعض اللحظات الجيدة، أتمنى العودة للحظات الجيدة ».