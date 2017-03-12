اصابة طفل وشرطي خلال اشتباكات مع أجهزة السلطة في مخيم الدهيشة

أصيب طفل، مساء اليوم، بالرصاص المطاطي الذي أطلقته أجهزة أمن السلطة تجاه منازل المواطنين في مخيم الدهيشة.

وأشارت المصادر المحلية، أن الطفل أصيب في قدمه، وجرى نقله للعلاج في المستشفى.

وأضافت المصادر، وقوع إصابة في صفوف الشرطة الفلسطينية، خلال الاشتباكات بين شبان المخيم وأجهزة الأمن، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز.

هذا واعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة رام الله بالضفة المحتلة أربعة متظاهرين ظهر اليوم، بينهم الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، فيما اعتدت على آخرين، خلال مشاركتهم في وقفة أمام محكمة رام الله، احتجاجاً على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.